الامارات | فنانو الإمارات.. حضور لافت في أفراح اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو الإمارات.. حضور لافت في أفراح اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء من الفرح الدائم، وبلغة الثقافة والأدب والموسيقى وسائر أنواع الفنون، تحتفل الإمارات كعادتها كل عام، بيومها الوطني، وذلك بتسليط الضوء على قائمة طويلة من خيارات العروض الترفيهية المتنوعة، ومختلف الفعاليات المبهرة التي ترضي ذائقة الزوار والسياح على حد سواء، وتكرس مجدداً مفهوم فخر واعتزاز الإماراتيين بالقيم الإنسانية النبيلة التي آمن بها ورسخها المؤسسون الأوائل، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

في سياق الاحتفالات العامة وأجندة الفرح المتجدد كل عام، تبرز الحفلات الموسيقية هذه المرة على رأس قائمة الأنشطة الترفيهية المبهرة، والقادرة على إرضاء جميع الأذواق، وجذب كل شرائح الجمهور المحلي والخليجي، حيث ينكب أصحابها على الاستعداد لها والانتهاء من تفاصيلها، لتقديمها في أفراح الإمارات باليوم الوطني الـ48، الذي يبدو زاخراً بحضور أبنائها الذين يثبتون كل مرة بجميع الأشكال انتماءهم للوطن، ومشاركتهم لأفراحه في كل وقت.

المنهالي والرئيسي

بمواعيد جماهيرية ثابتة، تتجدد كل عام، يجدد النجم الإماراتي عيضة المنهالي وعوده بملاقاة جمهوره وعشاقه داخل الإمارات وخارجها، عبر سلسلة من الحفلات الغنائية واللقاءات الطربية مع ثلة من الأسماء المحلية اللامعة، ليتحف رواد الفن وعشاق الكلمة بباقة من الخيارات الغنائية التي سيقدمها على عدد من المسارح، والمدارج الممتدة على مختلف إمارات الدولة.

وفي إطار الاحتفالات الممتدة في مختلف أرجاء الدولة، يلتقي الفنان جمهوره في رأس الخيمة غداً، من خلال منصة فعالية «وطن الطموح» التي تنظمها اللجنة الرئيسة لاحتفالات اليوم الوطني في رأس الخيمة أمام أبراج جلفار، لتستقبل بها جموع المواطنين والمقيمين عبر عدد من الفعاليات والمسابقات التراثية واللوحات الغنائية الوطنية، التي يجتمع فيها المنهالي مرة أخرى بالنجم حسين الجسمي وهزاع الرئيسي.

الجسمي وبلقيس

إضافة إلى حفله المرتقب، الذي يلتقي فيه تحت خيمة الفن الإماراتي الأصيل، ليجتمع بكل من الفنانين الإماراتيين البارزين عيضة المنهالي وهزاع الرئيسي من خلال منصة فعالية «وطن الطموح»، التي ستحتضنها إمارة رأس الخيمة، أمام أبراج جلفار غداً في رأس الخيمة في تمام الخامسة عصراً، يجدد الفنان حضوره في احتفالات الإمارات، عبر لقاء موسيقي آخر بعد غد على مسرح لامير في تمام التاسعة مساء، ليتحف جمهوره بكوكبة من أغانيه المعروفة، وإنتاجاته الجديدة والقديمة التي اشتهر بها الفنان، وجذب بها اهتمام محبيه خليجياً وعربياً.

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وكعادتها، تسجل الفنانة اليمنية بلقيس دوماً حضوراً لامعاً في مختلف المناسبات الوطنية والفعاليات الرسمية في الإمارات، وتحيي هذا العام حفلاً فنياً يجمعها بالمغني الكويتي عيسى المرزوق، وذلك يوم غد الساعة التاسعة مساء في مسرح «لامير».

محمد الشحي

بالتعاون مع «مراس»، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سيكون جمهور الشباب الإماراتي والخليجي على موعد مباشر مع الفنان والملحن الإماراتي الواعد محمد الشحي، صاحب أغنية «كشف المحبة»، التي حققت نجاحاً غير مسبوق بعدد مشاهدات تجاوز 54 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ سيحيي الفنان الشاب حفلاً غنائياً سيكون مليئاً بالمفاجآت والتشويق في السادس من ديسمبر الساعة التاسعة مساء في منطقة السيف بدبي.

حمد العامري

وفي القرية العالمية، يكرس التراث الإماراتي حضوره بقوة في موجة الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي، وذلك عبر استضافة فنان إماراتي متميز، عُرف بأدائه المتقن لفن الشلة، وفق شروطها الصعبة التي تتطلب قدرات صوتية خاصة، وعذوبة وجمالية في الأداء، وهو الفنان حمد العامري، الذي أثبت حضوراً لافتاً وإحساساً عالياً باللحن والكلمات، وحقق نجاحاً واسعاً في مختلف الأغاني الوطنية وعدد من الأغاني العاطفية، أكد بها تميزه في مختلف الأنماط الموسيقية التراثية والمعاصرة، التي يستعرض بعضاً منها في لقاء متجدد مع جمهوره بعد غد في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح القرية العالمية بدبي.

على «السوشيال ميديا»

بالتوازي مع الإعلانات الرسمية لسلسلة الحفلات الفنية التي يحييها ثلة من فناني الإمارات، ويشاركون بها فرحة المواطنين والمقيمين على أرضها، بادر الفنانون إلى الإعلان عن بعض هذه اللقاءات على صفحاتهم الرسمية على «السوشيال ميديا»، وأبرزهم الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، وهزاع الرئيسي، اللذان بادرا عبر صفحاتهما الرسمية على موقع «إنستغرام» بنشر الملصق الدعائي للحفل الذي حمل شعار «وطن الطموح»، في الوقت الذي أعلن فيه الفنان هزاع الرئيسي عن موعد حفله الفني في عجمان، فيما بادر الفنان الإماراتي محمد الشحي، من جهته، بنشر صورة إعلانية للحفل الذي سيجمعه بجمهوره في السادس من ديسمبر في السيف، داعياً إياهم للحضور بكثافة لمتابعة تفاصيل السهرة عبر قوله «حضوركم يشرفني ويسعدني ولكم كل الحب».