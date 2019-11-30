الامارات | سوق مدينة جميرا بحلّته الجديدة.. خيارات مثالية للاحتفال

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق مدينة جميرا بحلّته الجديدة.. خيارات مثالية للاحتفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ المغامرة عند المدخل مباشرة في الساعة 3:30 بعد الظهر، حيث يُرحب السوق بزواره بمجموعة من الجِمال وفقرات لعازفي العود ورياضة الصقارة، وعرض الأزهار المنسقة احتفاءً باليوم الوطني عند النافورة. ويبدأ بعدها العرض الأول من العرضين الآسرين على المدرج في الساعة 4 عصراً، وهو عبارة عن عرض رائع لرقصة العيالة الشعبية تؤديها مجموعة من 30 راقصاً، بالإضافة إلى غناء نشيد روح الاتحاد، وغيرها المزيد من الفعاليات.

وستزخر الممرات، التي أعيد تصميمها، بتشكيلة واسعة من الأنشطة التقليدية العريقة، بدءاً من إعداد اللقيمات، ورسومات الحنّة، وحياكة نسيج التلي، وغيرها الكثير من العروض الترفيهية الحيّة، التي تقدم لمحة عصرية عن الماضي.

وتتوافر أمام الزوار باقة متنوعة من 25 علامة تجارية عالمياً تُشكل محفظة سوق مدينة جميرا من المطاعم، وتزود العملاء بتشكيلة متنوعة من الأطباق التي تُلبي مختلف الأذواق والميزانيات.

وتنطلق مسابقة «اشترِ واربح» المخصصة لمواطني دولة الإمارات في اليوم الوطني وتستمر لمدة أسبوعين، وسيحظى الزوار ممّن ينفقون ما لا يقل عن 3000 درهم إماراتي في أيّ من مطاعم السوق بفرصة المشاركة في السحب، والفوز برحلة لقضاء العطلة في مدينة نيويورك.