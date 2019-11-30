الامارات | «تكساس دي برازيل».. خصم 45% للمواطنين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي، يقدّم «تكساس دي برازيل»، مطعم الستيك البرازيلي الأميركي، قسيمة خصم بنسبة 45% للمواطنين لدى زيارتهم، على أن يتم استخدامها قبل 30 ديسمبر 2019. ويشتهر «تكساس دي برازيل» بكونه أفضل مطعم «شوراسكايا» في الإمارات، وفقاً لموقعي «زوماتو» و«تريب أدفايزر». ويوفر المطعم الراقي تشكيلة مميزة تضم 16 صنفاً من أجود أنواع اللحوم الفاخرة والطازجة، ويتفنن في تحضيرها على الطريقة البرازيلية الأصيلة أمهر طهاة اللحوم البرازيليين المعروفين باسم «الجاوتشوز» أو «رعاة بقر البرازيل». ويشتمل المطعم على مائدة بوفيه شاملة، وتتضمن المائدة ركناً خاصاً بالسلطات المتنوعة، إلى جانب 50 خياراً من أطباق السلطة الساخنة والباردة، كما يوفر المطعم لضيوفه كميات غير محدودة من المشروبات الغازية وأنواع الميلك شيك والموكتيلات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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