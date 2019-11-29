هاني عازر: "والدتي علمت زوجتي الألمانية طبخ الأرز بالشعرية"

قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن أفراد أسرته يحبون مصر للغاية، وعلى رأسهم زوجته الألمانية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "زوجتي الألمانية بتطبخ لنا الأرز بالشعرية، والدتي رحمها الله علمتها ذلك، كما تحب تناول الأكلات المصرية الشهيرة، مثل الكنافة والملوخية والبسبوسة، وبيتنا في ألمانيا مفتوح، زي ما بيحصل في مصر".

وشدد "عازر" على أن تزوجه بسيدة غربية لم يسبب بينهما أي صدام أو صراع، لافتًا إلى ضرورة احترام الاختلافات الحضارية بين دول الشرق والغرب: "مفيش حد بيقول أقتل أو أسرق مثلًا، لكن لازم نحترم عادات وقوانين بعض".