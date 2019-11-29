صور.. حنان مطاوع ولقاء الخميسي تتألقن على "ريد كاربت" ختام القاهرة السينمائي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور جديدة، من فاعليات حفل ختام الدورة الـ 41، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأظهرت الصور تألق الفنانة حنان مطاوع، والفنانة لقاء الخميسي، على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، بإطلالتهن التي لفتت الأنظار.

حيث ظهرت الفنانة حنان مطاوع بفستان محتشم، لونه وردي فاتح، طويل، منفوش بعض الشيء، وبأكمام غير مكتملة، ولامع، واعتمدت "ميك أب" ثقيل بالألوان الترابية، وتسريحة شعر بسيطة، حيث لفت شعرها "ذيل حصان"، وارتدت إكسسوارات بسيطة، عبارة عن خاتم وحلق، مع حقيبة صغيرة لونها وردي فاتح.

أما الفنانة لقاء الخميسي، فظهرت بفستان أسود منفوش، "أوف شولدر" بدون أكمام، ومعه حزام عريض أسود اللون، واعتمدت "ميكب" ثقيل، وإكسسوارات بسيطة، حيث ارتدت حلق طويل فقط.

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انطلاق تغطية الحفل

انطلقت تغطية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الواحد والأربعين، برئاسة المُنتج محمد حفظي، قبل قليل، عبر قناة "dmc"، بشكلٍ حصري.

وأسندت القناة، تغطية الحفل، لعدد من المُذيعين، وهم سالي شاهين، وآية جمال الدين، ونهى عبد العزيز، وجومانا ماهر، وباسم طبانة، وذلك لمُحاورة الضيوف على "الريد كاربت".

ورصدت القناة، في مستهل التغطية، أبرز الفاعليات والندوات التي قدّمها "القاهرة السينمائي" في دورته الحالية، وكذلك الأفلام المُشاركة، ومشاركة الفنانين والإطلالات المُختلفة.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.