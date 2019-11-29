بينهم ميس حمدان ولقاء الخميسي.. 4 فنانات يتألقن بالأسود في ختام القاهرة السينمائي

خطفت العديد من الفنانات الأنظار خلال فاعليات حفل ختام الدورة الـ 41، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى الرغم من تألق العديد منهن على السجادة الحمراء، بالإطلالات المميزة والألوان المختلفة، إلا أن اللون الأسود حاز لقب "سيد الختام"، حيث ظهرت به العديد منهن.

ويرصد "هُن"، أبرز إطلالات النجمات باللون الأسود كالتالي:

هنادي مهنا

أطلت الفنانة الشابة بفستان أسود، واسع بعض الشيء "أوف شولدر"، بأكمام منفوشة، وارتدت معه حذاء أسود، حقيبة ذهبية صغيرة.

كما اعتمدت على مكياج بسيط بألوان النيود، مع إكسسوارات بسيطة، عبارة عن طاقم فضي مكون من حلق و"كوليه"، و"أنسيال" وخاتم.

لقاء الخميسي

ظهرت "لقاء" بفستان أسود منفوش لامع "أوف شولدر"، ومعه حزام عريض أسود اللون أيضا.

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واعتمدت "ميكب ثقيل"، وإكسسوارات بسيطة، حيث ارتدت حلق طويل وخاتمين فقط.

إيمان العاصي

أطلت هي الأخرى بفستان أسود طويل منفوش "كَب"، مفتوح من جهة الصدر، به ريش، وبطانته لم تتعدى الركبة.

واعتمدت مكياج كثيف، مع تسريحة شعر "ذيل حصان" بسيطة، وإكسسوارات بسيطة أيضًا مكونة من أسورة نحاسية اللون، وقرط فضي صغير.

ميس حمدان

أما الفنانة ميس حمدان، فخطفت الأنظار بفستان أسود طويل منفوش، لامع بحمالات، مفتوح من جهة الصدر بدون أكمام.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، مع مكياج صارخ، وإكسسوارات بسيطة عبارة طاقم مكون من أقراط فضية صغيرة، و"كوليه"، وخاتم، مع حقيبة سوداء صغيرة.

فاعليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.