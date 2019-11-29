ليلة دخلة لعروس سعودية تتحوّل إلى مأساة .. هذا ما حصل!

انقلب حفل زفاف في العاصمة السعودية الرياض الى مأتم بعدما خطف حادث سير مروّع فرحة أسرة بزفاف ابنتهم.

وتوفيت في الحادث الذي وقع في مدينة الافلاج بمنطقة الرياض، العروس وثلاثة من افراد اسرتها هم شقيقتهما ووالدتهما وإحدى حفيدات الأسرة، فيم اصيب رجلان.

وكتب الداعية السعودي عبدالهادي العرجاني على “تويتر”: ” فُجعنا ليلة البارحة بوفاة إمرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دار خير من دارهم وأزواج خير من أزواجهم”.