زوج إماراتي يرتكب جريمة بشعة بحقّ زوجته .. فعل هذا الأمر في المطبخ بعد قتلها!

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بالسجن المؤبد على زوج في قضية قتل زوجته خنقاً باستخدام وسادة ونقلها إلى المطبخ وإشعال النيران بقطع من القماش لتحويل الحادث إلى الموت بفعل الاختناق بالحريق؛ نتيجة لخلافات أسرية سابقة نشبت بعد مدة قصيرة من زواجهما.

وألزمت المحكمة الجاني بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليها.

وتشير أوراق القضية إلى وجود آثار دماء تعود للمجني عليها على وسادة سرير غرفة النوم الرئيسية، ووجود ثلاث مناطق لبداية الحريق بقطع من القماش في المطبخ، مع سلامة باقي محتويات المطبخ من آثار النيران، ما يؤكد أن الحريق اشتعل بفترة زمنية متقاربة.

وأفاد التقرير الطبي بعدم وجود ترسبات كربونية أو دخانية في القصبة الهوائية للمجني عليها، مما يدل على أن المجني عليها كانت متوفاة قبل اشتعال الحريق في المطبخ، مع وجود آثار دماء بمواقع مختلفة على سرير غرفة النوم الرئيسي وأرضيتها والسجادة.