شاهد| هكذا افترس أسود الرافدين “عيال زايد” على أرض الدوحة وتصّدروا المجموعة الأولى في “خليجي 24”

افترس أسود الرافدين منتخب العراق، نظيره منتخب الإمارات، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة “خليجي 24”.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي، المجموعة الأولى في “خليجي 24″، بعد وصوله إلى 6 نقاط، فيما فقد المنتخب الإماراتي القمة، وتراجع إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة 6، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.