ستايلست عن فستان بطلة "صراع العروش" في مهرجان القاهرة: مناسب للمحجبات

علقت خبيرة الموضة شيماء الحسيني، على إطلالة الفنانة الإنجليزية، بطلة مسلسل "صراع العروش"، نتالي إيمانويل، التي ارتدت فستانا فضفاضا، وذو أكمام طويلة تميز بأنه فاتح اللون ومنقوش، خلال ظهروها على "ريد كاربت"، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، المنعقد حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وقال "شيماء" لـ"هن"، إن إطلالة النجمة الإنجليزية أنيقة للغاية، فاختيار لون "بودر روز" للفستان يتماشى مع موضة 2019-2020، كما أنه مصنوع من خامة "تفتاه" أو "شانتونج"، التي تتميز بالانسيابية، فضلا عن أنه يحمل نقوش بيضاء مطبوعة، ما أعطى التصميم حيوية، وجعله أكثر عصرية.

وأشارت الـ"ستايلست" إلى أن فستان بطلة مسلسل "صراع العروش"، يصلح للمحجبات بشدة، لأنه فضفاض وطويل، وذو أكمام واسعة.

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انطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.ل