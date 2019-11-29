أولها كان عمره 17.. نساء في حياة حميد الشاعري الذي تزوج 5 مرات

نجح في ترك بصمة لا تُنسى في عالم الفن، حيث قام بطفرة موسيقية، حتى صارت أغانيه رمزًا لجيل الثمانينات والتسعينات، الفنان حميد الشاعري، الذي يتزامن اليوم 29 نوفمبر، عيد ميلاده الـ 58.

وبهذه المناسبة يرصد "هن" النساء في حياة حميد الشاعري كالتالي:

تزوج الفنان حميد الشاعري 5 مرات، وصرح في لقاء تلفزيوني سابق أن في كل مرة كانت العروسة ترتدي فستانًا أبيضا: "لما بتجوز واحدة حلوة وجميلة ومرحة بتحببني في الجواز وببقى عاوز أتجوز تاني".

وكانت المرة الأولى لـ"الشاعري" من إنجليزية، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وعاشا معًا في لندن، لمدة عام واحد، ثم انفصلا.

ثم عاد الفنان إلى بلده ليبيا، وتزوج من ابنة عمه، عندما كان عمره 19 عاما، ولكنهما أيضًا افترقا بعد 6 أشهر فقط، وبرر هذا الانفصال قائلًا: "أنا كنت مضطر أهرب من ليبيا عشان كان في شوية مشاكل وهي مكانش ينفع تيجي معايا".

وبعد ذلك تزوج أردنيتين وانفصل عنهما، في أوقات مختلفة.

أما زوجته الحالية فهي "كندية مصرية"، وتُدعى صوفيا، ودائمًا ما يعبر الشاعري عن مدى حبه لها متى أتيحت له الفرصة، حيث قال من قبل في أحد البرامج: "صوفيا دي حبيبتي، نبيهة وذكية وعطوفة وحنينة"، وأضاف: "كل اللي أتجوزتهم كانوا كويسين، بس صوفيا بالذات طيبة كتير".

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وعن أسباب انفصاله علق حميد قائلًا: "مش لازم يكون الغلط منهم يمكن مني".

وأثمرت الخمس زيجات 4 أبناء، حيث رُزق حميد بـ"نوح، نورا، نديم، ونبيلة"، وهو دائمًا ما يحب الاحتفال بأي مناسبة تخصهم مع جمهوره.