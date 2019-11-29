صور.. حلا شيحة تتألق بالكُحلي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة حلا شيحة، على السجادة الحمراء، خلال فاعليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، المنعقد حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت الفنانة، فستان "وان شولدر" من الكرانيش، باللون الكُحلي، من الستان المنفوش قليلًا، كما تميز الفستان بفتحة هوليود الجانبية.

واعتمدت الفنانة على الشعر المنسدل الويفي البسيط، مع المكياج التُرابي النيود، مع حقيبة سوداء لامعة.

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حلا شيحة بفستان مفتوح البطن في الافتتاح

وتألقت "حلا" خلال حفل افتتاح المهرجان، بـ"هاف ستوميك" أسود كاشف للبطن، مطعم بقشر السمك اللامع، مع "جيب" طويل أسود من توقيع "دمرازا".

وقالت "حلا" لـ"هن"، إنها لن تغلق تعليقات المتابعين على حسابها على موقع إنستجرام مرة أخرى، مثلما كانت تفعل سابقا.

فاعليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.