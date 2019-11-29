فيديو.. رانيا يوسف بفستان "محتشم" في ختام "القاهرة السينمائي": تغيير

تألقت الفنانة رانيا يوسف، على السجادة الحمراء، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ41.

وعلى نقيض العام الماضي، ظهرت بفستان طويل فضفاض لامع باللون الفاتح، من الشيفون المُطعم بالفصوص، مُبطن باللون "البيج"، كما اعتمدت الفنانة على الأقراط اللامعة أيضًا، والشعر الويفي قليلًا، مع المكياج الهادئ.

وكشفت رانيا يوسف، سر ظهورها بفستان أنيق "محتشم"، خلال حفل الختام عبر تصريحات لشاشة "dmc"، مع الإعلامية نهى عبد العزيز، على هامش الحفل قائلة: "قولت تغيير، فستان حفل الافتتاح، حسيت إنه لايق عليّ وعلى شكلي وعلى جسمي، أما فستان حفل الختام عجبني الفستان، عجبني اللون، بدأت بالأسود في الافتتاح، وقلت أفتح الدنيا في الختام، وعجبني الاستايل نفسه، مختلف ولطيف وجذاب".

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بالإطلالة، فعلقت إحدى المُتابعات: "الفستان حلو"، وتابعت الأخرى: "ايه دة المرة دي رايحة بالإسدال" في إشارة منها لإطلالة الفنانة في ختام العام الماضي، والتي ظهرت بفستان مثير للجدل، عُرف حينها بفستان "البطانة".

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وفي سياق متصل بأعمالها الفنية، قالت رانيا، إنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "صندوق الدنيا"، مع الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبد الله.

وحول أعمالها الدرامية، إنها ستشارك في مسلسلي "مملكة إبليس"، و"الآنسة فرح"، حيث سيعرضان خلال شهر يناير المقبل.