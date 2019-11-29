فيديو.. رزان مغربي تطل بالأبيض المكشوف في ختام القاهرة السينمائي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها، بمقطع فيديو لدخول الفنانة والمذيعة رازن مغربي، على "ريد كاربد"، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، المنعقد حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت "رزان" بفستان أبيض طويل، تميز بأنه ذو فتحة جانبية، مزود بـ "كاب" طويل، مزين بنقوش ذهبية.

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انطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.