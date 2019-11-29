صور.. بسمة ومفيدة شيحة بـ"الريش" في ختام "القاهرة السينمائي"

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بعدة صور جديدة، من فاعليات حفل ختام الدورة الـ 41، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأظهرت الصور تألق الفنانة بسمة، والإعلامية مفيدة شيحة، على السجادة الحمراء، خلال إطلالتهن، التي اعتمدت على موضة "الريش" بفساتين السهرة.

وارتدت "مفيدة" فستانا أخضرا لامعا، طويل وبأكمام، من قشر السمك، جاء بتصميم الأوف شولدر المُزين بالريش، مع تسريحة الشعر القصيرة باللون الأشقر، والمكياج التُرابي النيود.

في حين تألقت بسمة، بفستان أزرق طويل أيضًا بأكمام، بتصميم الأوف شولدر المُطعم بالريش الأسود البارز. معتمدة على تسريحة الشعر البسيطة، والكلاسيكية.

Advertisements

انطلاق تغطية الحفل

انطلقت تغطية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الواحد والأربعين، برئاسة المُنتج محمد حفظي، قبل قليل، عبر قناة "dmc"، بشكلٍ حصري.

وأسندت القناة، تغطية الحفل، لعدد من المُذيعين، وهم سالي شاهين، وآية جمال الدين، ونهى عبد العزيز، وجومانا ماهر، وباسم طبانة، وذلك لمُحاورة الضيوف على "الريد كاربت".

ورصدت القناة، في مستهل التغطية، أبرز الفاعليات والندوات التي قدّمها "القاهرة السينمائي" في دورته الحالية، وكذلك الأفلام المُشاركة، ومشاركة الفنانين والإطلالات المُختلفة.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.