بـ"الكرانيش".. عبير صبري وبوسي شلبي تتألقان في ختام "القاهرة السينمائي"

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، باللقطات الأولى من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 41.

وتألقت الإعلامية على السجادة الحمراء بفستان متعدد الألوان، من الستان، جاء بتصميم الكرانيش، والـ "وان شولدر" كما سيطر عليه درجات اللون الموف، والزيتي والأسود، مع الشعر الأشقر، ذو الخصلات الروز، حيث اعتمدت على الشعر القصير، من جانب واحد فقط.

كما تألقت الفنانة عبير صبري، هي الأخرى، بفستان ستان أزرق، من الكرانيش، له رابطة عنق، مع الشعر الأسود المرفوع، حيث اعتمدت على تسريحة "الكعكة".

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انطلاق تغطية الحفل

انطلقت تغطية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الواحد والأربعين، برئاسة المُنتج محمد حفظي، قبل قليل، عبر قناة "dmc"، بشكلٍ حصري.

وأسندت القناة، تغطية الحفل، لعدد من المُذيعين، وهم سالي شاهين، وآية جمال الدين، ونهى عبد العزيز، وجومانا ماهر، وباسم طبانة، وذلك لمُحاورة الضيوف على "الريد كاربت".

ورصدت القناة، في مستهل التغطية، أبرز الفاعليات والندوات التي قدّمها "القاهرة السينمائي" في دورته الحالية، وكذلك الأفلام المُشاركة، ومشاركة الفنانين والإطلالات المُختلفة.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.