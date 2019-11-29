آخرها "لفظ خارج".. 4 مواقف أثارت بها فوز العتيبي الجدل في السعودية

من حين لآخر، تتسبب تغريدات ومقاطع الفيديو التي تنشرها الناشطة السعودية فوز العتيبي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، في إثارة حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بسبب مخالفتها للعادات والقواعد العامة بوطنها.

"هن" يرصد أبرز المواقف المثيرة للجدل للناشطة السعودية، كالتالي:

لفظ "غير لائق"

نشرت "فوز" مقطع فيديو، لا يتعدى الدقيقة الواحدة، تسبب في موجة كبيرة من الانتقادات، لاحتوائه على "لفظ خارج"، وهو "زق"، ما يعني في دول الخليج "البراز"، والذي قالته حين طلب منها زوجها، التخلي عن "القبعة" التي تغطي شعرها، وتتركه يتدلى على كتفيها، فاستجابت له، واصفة شعرها بذلك اللفظ، مشيرة إلى أن سبب تغطية شعرها، أنه لا يعجبها، لذلك استخدمت القبعة.

Advertisements

مقطع الفيديو نفسه، يظهر تبادل للقبلات بين "فوز" وزوجها عقب خلعها القبعة، زادت من غضب الجمهور السعودي، حيث أكدوا أن نشره لا يصح لأن الزوجين لهما خصوصيات ويجب احترامها، وعليهما ألا يكشفوا عن أدق تفاصيل حياتهما للعلن.

التسوق بدون عباءة

كما أثارت "فوز"، الجدل مارس الماضي، عقب تسوقها في مول شهير بالرياض دون ارتداء عباءة وحجاب، حيث أطلت بأزياء رياضية و"كاب".

فوز العتيبي: الرجل الشرقي اللي عنده "ازدواجية بالمعايير"

هاجمت الناشطة السعودية، ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير" لدى الرجال الشرقيين، في ردود أفعالهم على لائحة "الذوق العام"، التي تتيح ارتداء الذكور لـ"الشورت"، معتبرين ذلك الأمر حرية شخصية، في حين تمنع إعطاء المرأة الحق نفسه في اختيار ملابس مناسبة لها.

شروط عقد القران

كما شاركت "فوز"، متابعيها عبر "تويتر"، في وقت سابق، بصورة تتضمن وضعها 6 شروط لضبط علاقتها مع زوجها، ممثلة في: "توفير خادمة، منزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها الزوج بالقول أو بالفعل، وألا يتزوج عليها مرة أخرى، وإذا طلقها بدون رغبتها عليه تعويضها بنصف مليون ريال سعودي".