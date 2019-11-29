هكذا ظهرت رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: بسمة مشالي- تصوير: محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة رانيا يوسف، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، بإطلالة حملت توقيع مصمم الأزياء العالمي يوسف الجسمي.

ارتدت "رانيا" فستان طويل مُجسم، تميز بتصميم الـ A-line، وهو الذي يأخذ شكل الجسد من أعلى وينسدل ليأخذ شكل هذا الحرف باللغة الإنجليزية.

جاء الفستان بأكمام طويلة ومحدد الخصر، باللون البيج، والفستان من خامة التل المطرز ، وحملت حقيبة يد صغيرة من نفس لون الفستان.

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واعتمدت "رانيا" على درجات المكياج البرونزي، و نسقت مع إطلالتها تصفيفة الشعر المنسدل مع رفع الجزء الأيسر.

وكشفت رانيا يوسف إنها تعمدت اختيار هذا الفستان ذات الطابع المحتشم لحضور حفل الختام لأنه مختلف تماما عن جميع إطلالاتها السابقة التي ظهرت بهم منذ بداية المهرجان والتي طغى عليهم الألوان الداكنة والدافئة.

قائلة خلال حوارها مع مذيعة قناة "Dmc": "الفستان عجبني جدًا حسيت انه لايق عليا وعلى شكلي، وعجبني لونه المختلف فأنا تعمدت تغير اللون الأسود والغوامق".