للحامل.. هذه الأطعمة تسبب تسمما غذائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعاني أكثر النساء من إرهاق وآلام وتعب أثناء الحمل، لذا يجب التركيز على الوجبات التي يتناولونها أثناء هذه الفترة، للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لها، التي عادة ما ترتكز على الخضار واللحوم.

ونقدم لكم قائمة من العناصر الغذائية التي يجب الابتعاد عنها وكذلك البدائل اللازمة أثناء تلك الفترة من أجل صحة الأم، بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر".

- أطعمة تزيد من خطر التسمم الغذائي:

يوصي الأطباء بضرورة تتجنب النساء الحوامل الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية. يتضمن:

- منتجات الألبان الخام أو غير المبستر.

- البيض غير المطبوخ جزئيا.

- المأكولات البحرية النيئة.

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- اللحوم الباردة.

- فواكه وخضروات غير المطهية.

وتسبب الأطعمة غير المطهية بشكل جيد خطر كبير على صحة المرأة أثناء الحمل بسبب زيادة البكتيريا الضارة مثل الليستيريا التي تسبب الإجهاض.

وأكدت خبيرة التغذية إيمي باودن ضرورة تجنب الأسماك الغنية بالزئبق التي يمكن أن تسبب تلف للأعصاب المركزية للجنين.

وترتكز مادة الزئبق في أسماك، القرش، والتونة، والماكريل، والمارلن، وأبو سيف، السمك الخشن البرتقالي، وتايلفيش.

وتناول الأسماك في فترة الحمل يجب أن يكون بكميات طبيعية ودون إفراط حتى يستفاد الجنين من أوميجا 3 التي تساعد على نمو الجنين والحفاظ على صحة الدماغ.

وأكدت باودن ضرورة تناول البيض المطبوخ وزبدة الفول السوداني، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، لتحسين صحة المرأة الحامل.