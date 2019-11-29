لتقوية العظام وتجميل البشرة.. إليك فوائد اللبن الرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يعتبر اللبن الرائب من أكثر الأطعمة فائدة لحصة الإنسان، إذ أنه أحد مصادر البروبيوتيك والبكيريا النافعة التي تفيد الجسم.
ونستعرض لكم فائدة اللبن الرايب بحسب ما ذكر موقع "إنديان إكسربيس".
- الفيتامينات والبروتين
اللبن الرائب هو مخزن للفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين واللاكتوز، كما يساعد على الابتعاد عن البكتيريا الضارة والالتهابات من الجسم.
وبالرغم من احتوائه على فيتامين "سي" إلا أنه من الأفضل تجنبه أثناء نزلات البرد والسعال.
- يساعد على الهضم
يحافظ الرائب على تحسين الهضم، ويحافظ على درجة الحموضة اللازمة في الجسم.
- تقوية العظام
يحتوي اللبن الرائب على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، بالإضافة إنه أنه قليل الدسم ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، ما يساعدك في الحفاظ على وزنك.
- الحفاظ على بشرتك
يساعد اللبن الرائب في ترطيب بشرتك ويساهم في التخلص من الجفاف، ويمكنك استخدامه في ماسكات البشرة للتجميل، إذ يعمل كمقشر ممتاز للخلايا الميتة ويخلصك من مشاكل البشرة.
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