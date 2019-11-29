لتقوية العظام وتجميل البشرة.. إليك فوائد اللبن الرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر اللبن الرائب من أكثر الأطعمة فائدة لحصة الإنسان، إذ أنه أحد مصادر البروبيوتيك والبكيريا النافعة التي تفيد الجسم.

ونستعرض لكم فائدة اللبن الرايب بحسب ما ذكر موقع "إنديان إكسربيس".

- الفيتامينات والبروتين

اللبن الرائب هو مخزن للفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين واللاكتوز، كما يساعد على الابتعاد عن البكتيريا الضارة والالتهابات من الجسم.

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وبالرغم من احتوائه على فيتامين "سي" إلا أنه من الأفضل تجنبه أثناء نزلات البرد والسعال.

- يساعد على الهضم

يحافظ الرائب على تحسين الهضم، ويحافظ على درجة الحموضة اللازمة في الجسم.

- تقوية العظام

يحتوي اللبن الرائب على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، بالإضافة إنه أنه قليل الدسم ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، ما يساعدك في الحفاظ على وزنك.

- الحفاظ على بشرتك

يساعد اللبن الرائب في ترطيب بشرتك ويساهم في التخلص من الجفاف، ويمكنك استخدامه في ماسكات البشرة للتجميل، إذ يعمل كمقشر ممتاز للخلايا الميتة ويخلصك من مشاكل البشرة.