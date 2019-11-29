قالت الفنانة عبير صبري، إنها تتمنى لو تعود لفترة المراهقة من جديد، لتغيير العديد من القرارات.
وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج "أسرار النجوم"، المُذاع عبر إذاعة "نجوم FM": "إتأخرت في التمثيل لأني اختارت تجربة شخصية مهمة، مبسوطة بيها وهي ارتدائي للحجاب، فلو أخرني عن التمثيل (طُظ)"، مؤكدة أنها لم تندم على هذه الخطوة.
وأضافت: "ربنا مش هيحاسبني على أني ممثلة بس، هتحاسب على كل حاجة، ولبست الحجاب في فترة كنت عايزة أعرف أكتر عن الدين وأقرب"، موضحة أنها تتمنى أن يتقبل الله منها فترة ارتدائها للحجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري عن تأخيرها في التمثيل بسبب الحجاب: "طظ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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