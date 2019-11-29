وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 114 عاما

توفيت أليليا ميرفي أكبر معمرة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة عن عمر ناهز 114 سنة و140 يوما، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكانت ميرفي ذات الأصول الأفريقية حصلت على لقب أكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يناير الماضي بعد وفاة ليسي براون.
وباتت هيستير فورد أكبر معمرة الآن في الولايات المتحدة وتبلغ من العمر 114 سنة و105 أيام، وذلك وفقا لما أعلنته منظمة مختصة في أبحاث الشيخوخة وتسجيل أكبر الناس عمرا بعد وفاة ميرفي المولودة في كارولينا الشمالية سنة 1905.
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