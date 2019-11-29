نهلة: زوجي نصاب وسمسار هجرة غير شرعية.. طلقوني منه

"زوجي نصاب وسمسار هجرة غير شرعية ورافض يطلقني بالحسنة"، هكذا بدأت "نهلة ع."، 23 عاما، ربة منزل، طلبها الطلاق من زوجها، أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بالقناطر الخيرية والتي حملت رقم (750 لسنة 2019).

وتقول "نهلة"، "تزوجت من شخص عن طريق أصدقاء العائلة، ولم أكن أعرفه جيدا، وبعد الزواج كان يجلب أموالا كثيرة، وكان يتحدث كثيرا في الموبايل فسألته "أنت بتعمل إيه، قال بشتغل".

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وتضيف "نهلة"، "أحد الأيام الموبايل رن ولم يرد، وقال محدش يرد على الموبايل وأغلقه، ولم أعرف السبب، وخرج وترك الموبايل في البيت وقال اتصلي على الرقم الثاني لو احتاجتي حاجة، وخرج".

توضح "نهلة"، "من حب الاستطلاع فتحت الموبايل الخاص به ورن أول ما فتحته وسمعت واحد بيقول "أخيرا فتحت الموبايل أنا هخرب بيتك يانصاب أخويا أخذت منه فلوس عشان تسفره ولم يسافر والفلوس لازم ترجع"، فقفلت الموبايل وخرجت ذهبت لأهلي وقلت لهم على ماحدث وأن زوجي نصاب وسمار هجرة غير شرعية".

وتواصل "نهلة" تكملة قصتها مع زوجها قائلا "حضر زوجي وقال ارجعي البيت فرفضت، وعرفته أني عرفت انه نصاب وسمسار هجرة غير شرعية، فحاول التشاجر معي وتوجيه السباب لي فقلت له أنا هبلغ عنك الشرطة وأعرفهم أنك نصاب، قال لي أنا معايا فلوس كثير، قلت له يحرم عليا المال الحرام، وتوجهت للمحكمة لتطليقي"