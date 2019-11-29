بعد وفاتها.. كيف بدأت قصة حب عبد الرحمن أبو زهرة بزوجته

في الوقت الذي يستعد فيه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لخوض السباق الرمضاني بعد انضمامه لأسرة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، رحلت السيدة سلوى الرافعي، رفيقة دربه في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي طالما تحدث عن رحلتهما سويًا.

وكان "أبوزهرة"، قد حكى عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته، وأن البداية حدثت داخل الإذاعة، حيث كانت ستقوم بدور والدته آنذاك، وعند مشاهدتها للمرة الأولى خفق قلبه وقرر أنها ستكون شريكة حياته: "وأنا في البلاتوه شفت أنسه خطفت قلبي من المرة الأولى"، حسب تصريحات تليفزيونية له.

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واستكمل: "أنا من النوع اللي يشوف واحدة حلوة وتعجبني ميظهرش على وشي لكن نزلت وراها لوسط البلد قعدت أقولها التمثيلية حلوة قالت ليا شكرا ووقتها زاد الحب شوقًا".

20 يوما، هي قصة حب عبدالرحمن أبو زهرة وزوجته الراحلة، حيث وصف زيجته منها بأنها أسرع زواج: "اتخطبنا واتجوزنا في 20 يوم ومكنش فيه مهر ولا بتاع وجبتلها خاتم وعملنا الفرح في كازينو".

غيرة "أبو زهرة" على زوجته الراحلة آنذاك، هي ما دفعه لإقناعها بترك المجال والتفرغ للكتابة، وذلك بعد حضوره لمشاهدة أحد الأعمال التي كانت تقدمها أمام عادل خيري على مسرح الريحاني، وكانت وقتها ترتدي فستانًا بنصف كم وأمسك "خيري" بذراعيها، فما كان منه إلا أنه أخبرها بغيرته عليها ولا بد أن تجد بديلا للتمثيل.

وصف الفنان نفسه بـ "اللئيم" كونه استطاع إقناع زوجته بترك مجال التمثيل: "أنا فاكر لما مسك إيديها رغم أنه موقف بسيط نزلتلي اللوز وقلت لها انتي مش هتروحي المسرح د تاني، أرجوكي يا سلوي معلش، وشرحت لها وقلت لها دى حاجة خارجة عن إرادتي وقلت لها إزاي واحد تاني يلمسك".

وأضاف الفنان خلال لقائه التلفزيوني: "أنا متحملتش أنا لا صعيدي ولا بقتل ولا بعمل وقلت لها انتى عندك مبادئ تكون كاتبة هايلة، وحطت همها في الكتابة وعملت مسلسل طيور النورس وبدأت تعمل قصص زى جاسوس رغم أنفه".