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الامارات | عروسان أردنيان يختنقان حتى الموت

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عروسان، اليوم، شمال الأردن، في ليلة زفافهما الأولى، إثر اختناقهما حتى الموت بالغاز المتسرب من مدفأة الغاز داخل منزلهما في محافظة المفرق.

وقالت إدارة الدفاع المدني في بيانها إن "كوادر الإنقاذ والإسعاف  تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب غاز من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل في منطقة المبروكة، مما أدى إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر (25و19) عاماً، نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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