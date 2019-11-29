الامارات | عروسان أردنيان يختنقان حتى الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن عروسان أردنيان يختنقان حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عروسان، اليوم، شمال الأردن، في ليلة زفافهما الأولى، إثر اختناقهما حتى الموت بالغاز المتسرب من مدفأة الغاز داخل منزلهما في محافظة المفرق.

وقالت إدارة الدفاع المدني في بيانها إن "كوادر الإنقاذ والإسعاف تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب غاز من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل في منطقة المبروكة، مما أدى إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر (25و19) عاماً، نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز".