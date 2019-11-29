وصلت لـ50%.. اعرفي خصومات المكياج والعطور في الـ"black friday"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- جلال المسيري
كتبت- بسمة مشالي:
ينتظر الكثيرون الـ"Black Friday"، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المحلات التجارية في كل عام من هذا اليوم.
يرصد "لايف ستايل الخليج 365" أبرز العلامات التجارية ومحلات مستحضرات التجميل والعطور التي تقدم خصومات تصل إلى 50%:
1-Mazaya
قدَّم خصومات على جميع أنواع المكياج والعطور بنسبة وصلت إلى 20٪.
2-وجوه
حرصت "وجوه" على تقديم نسبة تخفيضات في "البلاك فرايداي" وصلت إلى 50٪، ويستمر العرض حتى مساء غدٍ السبت.
3-سمير وليم
قدَّم خصومات على مستحضرات التجميل والعطور وصلت إلى 50%.
4- L'Oréal
عرضت مجموعة الوصف لوريال المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل والجمال تخفيفات على منتجاتها وصلت إلى 50%.
ورصدت عدسة "لايف ستايل الخليج 365" زحامًا شديدًا وطوابير للسيدات أمام محلات الماكياج؛ للحصول على "الميك أب" بالتخفيضات والخصومات.
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