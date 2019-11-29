6 توابل تساعد على حرق الدهون.. منها الحبهان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

يلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى إضافة التوابل إلى الأطعمة المختلفة لإكسابها طعمًا ونكهة مميزة، لكن الفوائد الصحية للتوابل تتجاوز ذلك، إذ تساهم التوابل في الوقاية من العديد من المشكلات والأمراض لاحتوائها على مضادات الاكسدة، كما تساعد على خسارة الوزن الزائد.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" أبرز أنواع التوابل التي تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد، وذلك وفقًا لموقع "Health line".

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