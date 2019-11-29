صور.. مواطنون يتوافدون على مول العرب في بداية جمعة الـ"Black Friday"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- جلال المسيري:

يواصل عدد كبير من المواطنين التوافد على محلات مول العرب، في بداية جمعة الـ"Black Friday"، للاستفادة من العروض والتخفيضات.

وأطلقت المحلات في هذا اليوم من كل عام، تخفيضات على أسعار منتجاتها، تصل إلى 70% وتشمل الهواتف الذكية والملابس والأزياء ومستحضرات التجميل وجميع الأجهزة الكهربائية.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي عيد الشكر في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضات وخصومات كبرى على بضائعها.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ "black Friday" إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، وأدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضات كبرى في مثل هذا اليوم.