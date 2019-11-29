نهى نبيل تلهمك إطلالات مناسبة لفصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تُعدّ نهى نبيل من أكثر الشخصيات التي حرصت الماركات والشركات العالمية على التعاقد معها في مجال الدعاية والإعلان في الشرق الأوسط، وكان لديها العديد من المحطات الشهيرة، منها أنها كانت أول إعلامية كويتية تتمُّ دعوتها رسميًّا لحضور مهرجان كان السينمائي، وأول كويتية تسير على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي، كما كانت الوجه الإعلامي للعديد من الشركات؛ منها مجوهرات فيرساتشي، وأزياء ريفا الرمضانية، ومجوهرات شواروفسكي، وشركة ديتول العالمية، ومع اقتراب موعد فصل الشتاء، ظهرت نهى مؤخرًا بإطلالات شتوية عدة أنيقة ومميزة، استوحينا لمحبيها منها إحدى عشرة اطلالة؛ لتُلهمهن أفكارًا مذهلة لتنسيقات مميزة.

إطلالات شتوية من وحي نهى نبيل

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نهى نبيل بأزياء يومية شتوية



للوك رياضي شتوي أطلَّت نهى بجمبسوت زيتي بسيط مصمم بأكمام طويلة ومطاط في أطراف الأرجل، وفي مظهر رياضي آخر ارتدت جمبسوت أسود مزينًا بالأصفر من الأعلى وفي الأكمام، ومدعم بـ"سحّاب" ليسهّل الحركة وليضيف له شكلًا مميزًا، ولاطلالة أنيقة بالجمبسوت تألقت نهى بـ جمبسوت كاروهات بني مزين بفيونكة في الرقبة، ونسقته مع معطف أحمر وحقيبة بنيّة.

إطلالات شتوية من وحي نهى نبيل





ولأنّ التنورة لا تخلو من التنسيقات الشتوية أو الخريفية، فقد تميزت نهى بالعديد من الاطلالات بهذه القطعة، وكان من أبرز تنسيقاتها تنورة بنية طويلة، وبلوزة فوشيا مزينة بخطوط متعرجة من القماش الأزرق والبرتقالي، وأكملت اطلالتها بمعطف بني وحذاء ببوت طويل، وتجملت في اطلالة أنيقة بمعطف وحذاء ببوت طويل باللون البني وتنورة وبلوزة باللون السكري، صُمّما بشكل بسيط أضفى على اطلالتها الكثير من الرقيّ والأناقة، وفي لوك شبابي جاءت نهى بتنورة بنية بطبعات جلد الثعبان وبلوزة صوفية صفراء، وأكملت ملحقات الاطلالة باللون الأسود.

إطلالات شتوية من وحي نهى نبيل

إطلالات شتوية من وحي نهى نبيل





ولاطلالات أكثر أنوثة، تأنقت بفستان أسود قصير ومعطف طويل أسود، كسرت لونهما بحقيبة ملونة، واختارت اطلالات عدة أنيقة بالبنطال، أبرزها اطلالة عصرية مكونة من بليزر وبنطال واسع وقصير، مصمَّميْن بقماش الكاروهات البني، نسَّقتهما مع حزام وحقيبة وحذاء ببوت صُمّما بدرجة واحدة من اللون البني، وتزينت في اطلالة أخرى مفعمة باللون البني بمعطف وبلوزة طويلة بنية مزينة بالأسود وبنطال أسود، لتظهر بمظهر شبابي أنيق، وظهرت بلوك كاجوال شبابي بتيشيرت بطبعة فتاة وبليزر بكاروهات بنية وبنطال جينز فاتح، وأطلَّت باطلالة بسيطة مكونة من بنطال جينز ومعطف بني طويل وحذاء رياضي.

إطلالات شتوية من وحي نهى نبيل

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