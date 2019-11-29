إطلالة أسماء المنور في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - انطلقت منذ عدة أيام حفلة ثلاثية منظمة من الهيئة العامة للترفيه، تحت إطار حفلات موسم الرياض، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وجمعت أخطبوط العود الفنان عبادي الجوهر والفنانة المغربية أسماء المنور والفنان الشاب فؤاد عبد الواحد، وتميزت الليلة بحضور ضخم ومميز للعديد من الأغاني المميزة، التي جمعت جميع الفنانين.

إطلالات نادين نجيم وشبيهتها العالمية إميلي راتاجكوفسكي

إطلالة أسماء المنور



وتميزت الفنانة أسماء المنور بإطلالة محتشمة بالقفطان المغربي الذي صُمم بنقوشات ذهبية في الجزء العلوي وخطوط ذهبية في الأسفل، إضافةً إلى الحزام الذهبي الذي أضفى الكثير من الجمال على إطلالتها وكان القفطان من توقيع دار رافينيتي للأزياء، وزينت أسماء المنور إطلالتها بمجوهرات من دار رافينيتي أيضًا، وكانت عبارة عن اقراط ذهبية ضخمة وعدة خواتم مختلفة.

تنسيقات للخريف على طريقة ليلى عبد الله

إطلالة أسماء المنور

ومن الناحية الجمالية، اهتمت بمكياجها خبيرة التجمل أطياف السويل، وقد اختارت لها طلاء الشفتين البني، ودمجت لجمال عينيها ظلال الأعين بتدرجات اللون البني أيضًا، وسرحت شعرها خبيرة التصفيف أمينة، التي أكملت إطلالتها بتسريحة الشعر الويڤي المرفوعة، لتظهرها بشكل أكثر أنوثة، وتُبرز ملامحها، وكان المشرف على إطلالتها أنس ياسين.

سيرين أحلام وسميرة سعيد في ذا فويس ..مَن الأكثر أناقة؟