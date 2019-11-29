اكسسوارات العباية على غرار الفاشينيستا فاطمة حسام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - دخلت الصيحات الى عالم العبايات ومنحتها طابعاً عصرياً وأنيقاً في الوقت نفسه.و لطالما شكلت العباية الشرقية موضة مميزة للمرأة العربية ومنحتها أسلوباً خاصاً بها.





المزج في الاطلالات

اكسسوارات العبايات على طريقة فاطمة حسام



اتجهت الفاشينيستا ومدونة الحجاب الإماراتية فاطمة حسام إلى المزج في إطلالتها بين العبايات والفساتين الفضفاضة، فتارة ترتدي الفساتين الضيقة وتنسقها بحرفية مع العباءات، وتارة أخرى تختار فساتين ناعمة خالية من التفاصيل، وتعتمد فقط على جمال الألوان سواء كان بلون موحد كالأبيض أو الألوان الناعمة، أو كما يطلق عليها البعض ألوان الباستيل كالأزرق والسيمون.



أكسسوارات أساسية

اكسسوارات العبايات على طريقة فاطمة حسام



لاشك أن الإكسسوارات تلعب دوراً كبيراً في أناقة المحجبات وخاصة إذا تم تنسيقها بشكل يناسب الفساتين والعباءات، وهذا ما فعلته فاطمة حسام في اختيارها للسلاسل والأساور والساعات والقلادات المختلفة التي تظهر جمال إطلالتها.

أيضا تطريز العباءات لم يأتي هباءً، ولكن مدونة الحجاب الإماراتية اختارته بدقة ليتناسب مع مناسباتها المختلفة.



شاهدي في الصور إطلالات مختلفة لتنسيق الفساتين والعبايات بأناقة لا مثيل لها.

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