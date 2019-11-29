عشرة خيارات لتودّعي بها الخريف من ريا أبي راشد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - ظهرت الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية ريا أبي راشد، باطلالات عدة أنيقة ومميزة، يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا لتودّعي فصل الخريف الحالي، باطلالات أنيقة ولافتة، إليكِ أبرزها.

خيارات لتودّعي بها الخريف من ريا أبي راشد





لمحبي الفساتين يمكنكِ أن تستوحي منها فستانًا فضيًّا قصيرًا بأكمام طويلة، نسَّقته مع حذاء ببوت أسود، ولمظهر أكثر أنوثة، تألقت بفستان أبيض طويل بأكمام طويلة، مزين بقصة رقبة وزهور وردية اللون، وتجملت باطلالة أكثر بساطة بفستان أخضر طويل بأكمام طويلة وبفتحة سبعة، ومزين بخطوط سوداء متعرجة، وزينها فستان قصير مصمم بقماش الكاروهات بأكمام طويلة، وبرفعة في منطقة الكتف وكشكشة في الأعلى، وتميزت باطلالة عملية بفستان مزين بكاروهات باللونين الأبيض والأسود، وبحزام خصر وقصة رقبة عملية.

خيارات لتودّعي بها الخريف من ريا أبي راشد

ريا أبي راشد باطلالات عملية





ولمحبِّي التنورة ارتدت تنورة مميزة بلمعة زرقاء، وقميصًا أبيض بأكمام منفوخة أكملتهما بحقيبة وحذاء باللون الأبيض، لمظهر عصري، وظهرت باطلالة بسيطة وعملية بتنورة خضراء طويلة، وقميص أسود أنيق وبسيط، وعن اطلالاتها بالبنطلونات اختارت للوك عملي بنطالًا وبليزر باللون الأسود، زُيّن البليزر بسلاسل فضية مميزة، ونسقت الاطلالة ببلوزة بيضاء وحذاء بكعب أسود، وأطلت للوك أنثوي ببنطال وجاكيت باللون الزيتي، وبلوزة سوداء مزينة بخطوط متعرجة، وتأنقت لمظهر شبابي ببنطال أسود مصنوع من الجلد وبلوزة بيضاء مع معطف أسود طويل.

خيارات لتودّعي بها الخريف من ريا أبي راشد

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