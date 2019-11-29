كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - لوحة ألوان دافئة ستزيّن إطلالاتك هذا الخريف من البرتقالي المحروق إلى البيج الداكن والبني.. غيرها من الدرجات التي ستضفي لمسة فخامة إلى حضورك. 7 تنسيقات نضعها أمامك لتتألقي هذا الموسم بخيارات عصرية ودافئة في الوقت نفسه.





شعر ومكياج: Velvet Management

مكان التصوير: Faux Consultancy

الملابس والإكسسوارات: Elisabetta Franchi, Patrizia Pépé, Joseph, Louboutin, Aurate, Halm, Madiyah Al Sharqi, Romani, L’Afshar, Amy Gattas. اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة سترة من Madiyah Al Sharqi. السعر 743$

حقيبة Baby Chilluxe من Halm. السعر 1400$

أقراط Mompox من Amy Gattas. السعر 610$

تنورة م Joseph. السعر 350$

حذاء من Loboubtin. السعر 710$

سروال من Patrizia Pepe. السعر 354$

قميص باللون الأبيض. السعر 596$

سترة باللون البيج. السعر 1061$

كلاهما من Joseph

أقراط من AUrate. السعر 125$

حذاء من Louboutin. السعر 710$

حزام من Patrizia Pepe. السعر 306$

أزياء تزيد من مرح إطلالاتك هذا الشهر فستان من Joseph. السعر 756$

معطف من Madiyah Al Sharqi. السعر 1026$

حقيبة Chilluxe من Halm. السعر 1400$

Advertisements فستان من Joseph. السعر 530$

بلايزر من Romani Mila. السعر 1300$

حقيبة Philo من L’Afshar. السعر 1020$

قماش التويد يزيد من فخامة أزيائك قميص من Elisabetta Franchi. السعر 397$

تنورة من Madiyah Al Sharqi. السعر 544$

حذاء من Louboutin. السعر 1326$



تنورة من Elisabetta Franchi. السعر 543$

قميص من Joseph. السعر 596$

بلايزر من Patrizia Pepe. السعر 602$

حذاء من Louboutin. السعر 1326$

أقراط Santa Marta من Amy Gattas. السعر 305$

7 تنسيقات بنقشات الزهور لإطلالة منعشة في الشتاء سروال من Elisabetta Franchi. السعر 461$

معطف باللون الرمادي. السعر 2647$

وشاح باللون الأحمر. السعر 596$

كلاهما من Joseph

حذاء من Louboutin. السعر 710$

حقيبة Chilluxe من Halm. السعر 2100$ صيحة المربّعات Fashion Plaids

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملابس خريفية تزيد من دفء إطلالاتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.