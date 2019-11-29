عبايات وقفاطين ماركات عالمية موضة 2020 بحسب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - حرصت دور الأزياء العالمية على تخصيص جزء من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 للموديلات المصممة بطراز العبايات والقفاطين الشرقية، والهدف محاكاة أذواق الزبونات العربيات، خذي فكرة سريعة عن أحدث الصيحات ولا تفوتكِ نصائحنا لاختيار الموديل المناسب لجسمكِ.

عبايات سوداء خليجية من أشهر الماركات

قفاطين سوداء للممتلئات

قفاطين سوداء للممتلئات



ركز عدد من دور الأزياء على القفاطين الداكنة المصممة باللون الأسود والأزرق، وقدمت أسماء كبيرة مثل إيلي صعب Elie Saab، ونون باي نور Noon by Noor، وهيرميس Hermesتصميمات فضفاضة يمكن أن تستعيني بها لتنحيف المناطق الممتلئة بالجسم.



قفاطين مطبعة للنحيفات

قفاطين مطبعة للنحيفات



بالحديث عن مجموعات مخصصة لموسم الربيع والصيف، لا بد أن نتوقع الحضور الكبير للقفاطين المزينة بالطبعات الملونة والمتداخلة، كما في الموديلات الموقعة من أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta، وكيت سبيد Kate Spade وبادجلي ميشكا Badgley Mischka، استعيني بواحد من هذه التصميمات في حال كنتِ نحيلة الجسم.

عبايات مخصّرة لإطلالتك الرشيقة

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قفاطين تخفي الذراعين الممتلئين

قفاطين تخفي الذراعين الممتلئين



برزت هذا العام صيحة الأكمام المنفوخة Puffy sleeves فسيطرت على الفساتين والبلايز وحتى القفاطين التي زينت عروض دينيس باسو Dennis Basso، وتوري بورش Tory Burchوستيلا مكارتني Stella McCartney، يساعد هذا الستايل في إخفاء شكل الذراعين الممتلئين.



قفاطين ماركات للقصيرات

قفاطين ماركات للقصيرات



خصصت دور الأزياء العالمية قسمًا من مجموعات ربيع 2020 للقفاطين أحادية اللون الخالية من أيّ طبعات غلبت عليها القصات الـ A Line والتصميمات عالية الخصر، كما في عروض براندون ماكسويلBrandon Maxwell ومارك جاكوبز Marc Jacobs ودينيس باسو Dennis Basso، وتلائم هذه الموديلات قصيرات القامة حيث تطيل قامتهنّ وتخفي عيوبها.

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