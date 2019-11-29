عند اقتناء ملابسك.. كيف تميز بين الماركات الأصلية والمقلدة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - لتفرقة بين الماركات الأصلية والمقلدة أصبحت أمراً صعباً ولكن ليس مستحيلاً، لذلك نضع بين يديك مجموعة من الخطوات لتطبيقها عند شراء ملابسك حتى تفرق بين المزيف والأصلي.

الخياطة والدرزات

يصعب على صانع الملابس المزيفة، إتقان الدرزات الاحترافية؛ خاصة الأزرار والجيوب وأطراف الملابس، فيجب أن تكون الخياطة مستقيمة ومتساوية الطول، إضافة إلى أن الخيوط المستخدمة لابد أن تكون مثالية.



الجلد

الجلد الطبيعي يملك ملمساً متعرجاً وغير متساوٍ، بينما المزيف يملك ملمساً أنعم.

أزياء من وحي البلوجر محمد النحيت



السحاب والإبزيم

لابد أن يتحرك بسهولة ويسر، فالأجزاء المعدنية على الملابس يجب أن تكون ثقيلة الوزن نسبياً، وتحظى بدرجة اللون نفسها غير اللامعة.



الأزرار

تكون حياكة الأزرار بطريقة احترافية، إضافةً إلى أن اللوجو يوضع عليها.

تنسيقات شبابية للرجل من وحي ناصر عباس





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