الأحذية الشفافة نجمة شتاء 2020!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - مع بداية كل موسم تعمد الدور العالمية إلى تقديم أجمل قطع الاكسسوارات والأزياء، التي ستصبح ترند الموسم المقبل. لذا نرى السيدات يسارعن إلى شرائها ليواكبن أخر صيحات الموضة العالمية.

لكن بعض القطع تحافظ على مكانتها من موسم إلى آخر، خاصة عندما تحظى باهتمام الجميع، وعندما نرى النجمات العالميات وربما الملكات والأميرات يخترنها، الأمر الذي يدفع بالمصممين إلى إعادة تقديمها.

وعلى هذا الأساس ستستمر صيحة الأحذية الشفافة إلى شتاء 2020، لتصبح نجمة هذا الشتاء بإمتياز بعدما كانت أساس ترند الأحذية في الصيف، فإذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة مميزة عليك المسارعة إلى اختيار هذه الأحذية.



أحذية شفافة بكعب عال

حذاء شفاف باللون البيج الفاتح بتصميم أنيق من Christian Louboutin



لا يمكن التفكير في المناسبات الرسمية والإطلالات الكلاسيكية من دون المسارعة إلى اختيار الحذاء ذو الكعب العالي الأكثر أناقة معها، وننصحك بأن تحصري خياراتك هذا الشتاء في الأحذية الشفافة.

فقد قدم Christian Louboutin حذاء شفافاً باللون البيج رُصع في كامل أقسامه بحبّات صغيرة من الماس، مع زينة باللون الذهبي في مقدمة الحذاء ليتناسب بشكل أساسي مع مختلف الإطلالات الرسمية.

حذاء شفاف لأناقة شتوية بإمتياز من Fendi



أما Fendi فقد قدمت حذاء شفاف، تميز بطبعاته ذات اللون الأسود الأنيق التي جاءت على شكل الحرف الأول من Fendi لتضع هذه الدار بصمتها الأنيقة.

في حين أبهرنا Alexander Wang بحذائه الشفاف ذو اللون الأسود الذي بالتأكيد سيناسب إطلالاتك الرسمية وخاصة الكلاسيكية منها.



أحذية شفافة منبسطة



لم تركز الدور العالمية على الأحذية ذات الكعب العالي فقط، بل قدمت مجموعة من الأحذية المنبسطة الشفافة لتختاري منها ما يليق بإطلالاتك اليومية.

حذاء شفاف باللون الأٍود لأناقة فاخرة منMiu Miu



واستطاعت Miu Miu أن تقدم حذاء منبسط مميز بلونه الأسود، ناهيك عن تصميمه، حيث جاء في الحذاء أشرطة عريضة من الجلد، بالإضافة إلى مقدمة الحذاء أيضاً، لتجعله يناسب بشكل كبير الإطلالات الكاجوال.

أما Valentino فقد قدمت حذاء شفاف باللون البيج أو ما يسمى "لون الجلد"، ننصحك باختيار هذا الحذاء الأنيق مع مختلف إطلالاتك فهو يتناسب مع جميع الألوان بمختلف تدرجاتها.

اكسسوارات شعر مزينة لخريف وشتاء 2019-2020

موديلات أحذية للسهرة موضة خريف وشتاء 2019 – 2020