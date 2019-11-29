6 تسريحات مناسبة للشعر الطويل والقصير

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - لا بدّ من اختيار تسريحات مناسبة على أن تكون أنيقة وعصرية من جهة، وعلية وسهلة التطبيق من جهة أخرى، وهكذا تحافظين على تسريحة شعر جميلة طوال اليوم.

لذلك، سنقدم لكِ 6 تسريحات مناسبة لك كي تختاري منها الأنسب، من أجل إطلالة فريدة .

نجمات بين تسريحات الشعر القصير والطويل



1- تسريحة الكعكة الثلاثية

تسريحة الكعكة الثلاثية



هذه التسريحة خيار مثالي لصاحبات الشعر القصير والمتوسط الطول، وعلى رغم غرابتها، إلا أنها ستعزز من أنوثتك وتمنحك إطلالة حيوية وعصرية. إضافة الى أنها تسريحة سهلة جداً، بحيث تقسمين شعرك من الخلف الى ثلاثة أقسام، وتلفين كل قسم على حدة على شكل كعكة، وتزينين كل كعكة بمشبك شعر مميز تختارينه بحسب رغبتك.

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2- تسريحة ضفيرة ذيل الحصان

تسريحة ضفيرة ذيل الحصان

هي الأكثر انتشاراً ورواجاً هذا الموسم بين مدوّنات الجمال، عارضات الأزياء والنجمات أيضاً، تناسب أوقات النهار والمساء، المناسبات الرسميّة وغير الرسميّة، كما أنّ تصفيفها سهل للغاية حيث يتم اعتماد الضفيرة من الأمام ويرفع الشعر إلى الأعلى أو يعقص عند أسفل الرقبة وتسدل الخصلات الملساء على الكتف أو المتموّجة.

تسريحات للشعر القصير موضة صيف 2019



3- الكعكة العفويّة

الكعكة العفويّة



لا تهدري وقتكِ أو تبذلي جهداً مضاعفاً لإتقان تصفيف شعركِ على هيئة كعكة، خاصّة لهذا الصيف، فنجمات هوليوود وعارضات الأزياء في العالم لا يفعلن ذلك بعد أن أصبحت الكعكة العفويّة الأكثر رواجاً في خطوط موضة الشعر، فهي لا تتطلّب الكثير من الجهد والوقت لتبدو أنيقة ومميّزة بموديلاتها الملفتة. سرّها، شعر نظيف وبلو دراي Blow Dry محترف.

تسريحات ناعمة للشعر الطويل والقصير



4- تسريحة الكعكة العالية

الكعكة العالية



تعتبر هذه الكعكة سهلة التنفيذ. اسحبي الشعر على شكل ذيل الحصان. لكن انتبهي إلى أهمية إبقاء الجزء الخلفي ضيّقاً من مركز الرأس، وفصل ذيل الحصان إلى قسمين. استخدمي القسم السفلي للفّه حول قاعدة الكعكة وتثبيته بالدبابيس.

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تسريحات شعر 2019 مستوحاة من النجمات



5- تسريحة الشعر المبلل والمشدود

تسريحة الشعر المبلل



إنها تسريحة أنيقة جداً وسهلة في آن، كما أنها لا تستغرق منك سوى وقت قصير لإنجازها. وعند اعتمادها، شدي شعرك كله الى الخلف وهو مبلل، وذلك بطريقة أنيقة، من دون ترك أي خصلات متطايرة. وبهذه الطريقة، تحافظين على شعر أنيق رغم الأجواء الحارة التي قد تواجهينها.

قصات شعر صيف 2019 بأسلوب النجمات



6- تسريحة ذيل الحصان العالية

تسريحة ذيل الحصان العالية



هذه التسريحة الناعمة ستريحك كثيراً من عناء الجو الحار والتعرق، وفي الوقت نفسه ستمنحك إطلالة شبابية وأنيقة وتبرز ملامح وجهك الجميلة. قومي بربط شعرك الى الخلف على طريقة ذيل الحصان، ولكن بطريقة عالية لا منخفضة، مع الحرص على لمّ شعرك كله وعدم ترك خصلات منسدلة على وجهك.

تسريحات شعر للشعر الجاف والمجعد