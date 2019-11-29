5 طرق سريعة لتكثيف الحواجب الخفيفة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تعاني بعض النساء من فراغات الحواجب نتيجة تساقط الشعيرات، وهناك أخريات لهن حواجب خفيفة منذ الولادة، وتبدو هذه الظاهرة مشكلة في حين أن الحواجب السميكة تتصدر الموضة لعدة أعوام، وبعيداً عن الصيحات فإن الحواجب السميكة البارزة تجعل وجه المرأة أكثر جاذبية، على عكس الحواجب الخفيفة التي تمنحها إطلالة شاحبة.

ما يدعو للتفاؤل أنه يمكن ببساطة تكثيف الحواجب وتغيير شكلها بمواد طبيعية وخلال فترة وجيزة، قد يتطلب الأمر فقط تطبيق الوصفات بشكل منتظم لفترة متصلة، كما يجب خلال فترة العلاج أن تتوقف المرأة تماماً عن نتف الحواجب لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالطبع لا مانع من إزالة الشعر المحيط بها؛ حتى لا تبدو شعثة خلال هذه الفترة.

زيت الخروع

زيت الخروع هو واحد من العلاجات الأكثر شعبية لتكثيف الحاجبين، كل ما عليكِ فعله هو وضعه على الحواجب قبل النوم، وشطفه في الصباح، وستلاحظين تغيراً ملحوظاً في أقل من شهر.

زيت جوز الهند

طبقي زيت جوز الهند قبل النوم

أساسيات اختيار الكونسيلر لتغطية مثالية

زيت جوز الهند يسرع نمو الشعر لأنه غني بالفيتامينات والدهون الصحية، ضعيه على حاجبيكِ واتركيه طوال الليل، يمكنكِ استبداله بزيت الزيتون.

Advertisements

جل الصبار

يساعد جل الصبار على علاج خلايا الجل التي تلفت بفعل أدوات مكياج الحواجب، من ثم ينمو الشعر على نحو أفضل، كما أنه يضيف اللمعان ويعزز نمو الشعر، ويطبق الصبار بطريقة الزيوت السابقة نفسها.

تقشير الحواجب

تقشير الحواجب

أدوات المكياج القديمة هكذا تصبح جديدة

في بعض الأحيان يتساقط شعر الحواجب بسبب الخلايا التالفة التي تمنع نمو الشعر بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة يحتاج الجلد للتقشير، وهنا يمكنكِ الاعتماد على المقشرات الطبيعية مثل الملح والسكر، بشرط أن يتم فرك المقشر بلطف.

تناول طعام صحي

اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على الحفاظ على صحة الشعر والبشرة ويجعل الحواجب تنمو بشكل أسرع؛ لذا عليكِ تناول كمية كافية من الحديد، الزنك، البروتين، أوميغا 3، وفيتامينات ب، ويمكن الحصول على هذه العناصر الغذائية من الأطعمة الطبيعية، مثل الأفوكادو، الجوز، المانجو، سمك السلمون، التونة، الخضروات الورقية.