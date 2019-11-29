ألوان ظل الجفون المناسبة لصاحبات البشرة البيضاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - البشرة البيضاء لها ميزتها الخاصة، بخاصة في عالمنا العربي، الذي يغلب عليه طابع البشرة العنبية، إلا أنّ الفتيات ذوات البشرة البيضاء يجمعن بين جمال الشرق والغرب، ويحتجن إلى ألوان محددة لإبراز هذا الجمال، وفي ما يلي سنتحدث عن ألوان ظل الجفون المناسبة للبشرة البيضاء.
إليكِ أكثر من لوك مختلف لـ ألوان ظل الجفون المناسبة لـ البشرة البيضاء:
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الألوان الترابية
تُعتبر هي الألوان التي تلزم الجانب الآمن، فهي تناسب كل أنوع البشرة، ولكن يمكننا في حالة الصبايا صاحبات البشرة البيضاء، أن تعتمدن على درجات داكنة قليلًا، كالبني، مع لمسات البيج للعيون السموكي
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الألوان النيود
يبدو أنها ستكون من الألوان المرافقة للفتيات هذه الأيام، حتى مع دخول الخريف، ولكن عند اعتماد النيود كالروز الفاتح، يفضل أن تضعي لمسة من الميتالك، حتى لا يبدو وجهكِ شاحبًا، بالإضافة إلى بعد الهايلايتر لإضاءة وجهِك، أما أحمر الشفاه فسيكون بألوان مبهجة كالوردي الداكن، أو نارية كالأحمر والعنبي.
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الدرجات البنفسجية
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الألوان البنفسجية بخاصة الباهتة منها كالأرجواني، تناسب كثيرًا، البشرة البيضاء، بخاصة وإن كنتِ تتمتعين بعيون ملونة، حاولي اعتمادها مع أحمر خدود برونزي.
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الدرجات الميتالك
ستعتمدينها برفقة الألوان المذكورة، بلمسة بسيطة تضيء وجهكِ، لا سيّما وإن كنتِ ستختارين اللوك البرونزي، لاطلالة حيادية وجاذبة إن كانت بشرة فاتحة جدًّا، مع ألوان أحمر الشفاه النيود، والحواجب داكنة اللون.
أيّ لون ستعتمدين لمناسبتكِ المقبلة؟
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