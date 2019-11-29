صور.. هؤلاء النجمات بقين على جمالهن الطبيعي

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - لم تخضع بعض نجمات العالم العربي لعمليات تجميل كغيرهن نظراً لجمالهن الطبيعي الذي لم يكن بحاجة لتعديلات تجميلية أو تغييرات في الملامح، لذا فضلن البقاء على جمالهن الطبيعي بعيداً عن عمليات النفخ بالفيلر والبوتوكس التي غيرت ملامح الكثيرات من زميلاتهن من الوسط الفني العربي.
إليك أبرز النجمات العرب اللاتي لم يخضعن لعمليات تجميل:
وفي زمن عمليات التجميل المسيطرة على نجمات العالم العربي، نرى أن بعضهن لسن بحاجة الى عمليات التجميل ولم يقمن حتى بها بل فضّلن البقاء على ملامحهن الطبيعية، كالنجمة المصرية نيللي كريم وغيرها الكثيرات ممن فضلن البقاء على جمالهن الطبيعي.
أدوات المكياج القديمة هكذا تصبح جديدة
وقد تصدرت العديد من الـنجمات اللواتي يتمتعن بجمال طبيعي بالكامل ولم يقمن بأية عمليات التجميل رغم حاجة البعض منهن إلى تعديل في الأنف أو في ملامح أخرى، ولو فعلن ذلك لتصدرن الصفوف الأولى في الوسط الفني ونجحن في أدوارهن أو ألبوماتهن التي وصلت الى العالمية كالنجمات سوسن بدر، درة التونسية، باسكال مشعلاني وغيرهن.
نرى في هذه الصور اكثر النجمات اللواتي لم يخضعن لعمليات التجميل من ممثلات الدراما المصرية اللواتي فضلن تعديل جمالهن بالمكياج.
شاهدن هذه الصور التي تظهر نجمات العالم العربي اللواتي لم يخضعن لعمليات التجميل.
أساسيات اختيار الكونسيلر لتغطية مثالية
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