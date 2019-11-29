6 نصائح قبل وضع المكياج على البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تواجه البشرة الدهنية العديد من المشاكل عند وضع المكياج، فهى من اصعب أنواع البشرة في التعامل والعناية بها، فتلجأ المرأة الى مستحضرات التجميل للحصول على وجه جميل وطلة اكثر أنثوية، واذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية وتبحثين عن طرق لثبيت المكياج عليها لفترة عليك متابعة هذا المقال والذى تعرض فيه "الخليج 365" مجموعة من النصائح الذهبية قبل وضع المكياج على البشرة الحساسة.

النصيحة الأولى:تنظيف البشرة جيدا قبل وضع المكياج

تنظيف البشرة جيدا قبل وضع المكياج

احرصي الخليج 365 على تنظيف بشرتك جيدا للتخلص من الزيوت المتراكمة والاوساخ العالقة بها، وكذلك تضييق المسام والحد من افرازاتها وذلك قبل وضع المكياج.

النصيحة الثانية:البرايمز

البرايمر يعمل على تثبيت المكياج لفترات طويله على الوجه

يعمل البرايمز على تثبيت المكياج لفترات طويله على الوجه، لذا عليك استخدامه بعد عملية تنظيف البشرة، مع مراعاة ان يكون البرايمر مناسب للبشرة الدهنية.

النصيحة الثالثة :كريم الأساس

كريم الأساس يعمل على امتصاص الزيوت التي تفرزها البشرة الدهنية

يعمل كريم الأساس على امتصاص الزيوت التي تفرزها البشرة الدهنية كما انه يعمل على تثبيت المكياج لفترة طويلة، استخدميه قبل وضع المكياج، مع مراعاة استخدام كريم الأساس البودرة والابتعاد عن الزيتية، لانها تحتوى على زيوت عالية غير مناسبة للبشرة الدهنية.

النصيحة الرابعة :البلاشر

البلاشر كلما كان خفيف كلما زاد جمالك

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اعتمدي البلاشر ذات اللمعة الخفيفة والابتعاد عن اللمعة القوية للحصول على طلة انثوية جذابة، كلما كان البلاشر خفيف كلما زاد جمالك.

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النصيحة الخامسة:العيون

البرايمر يعمل على تثبيت المكياج لفترات طويله على الوجه

استخدمى براونز العيون قبل وضع مكياجالعين لانه يعمل على تثبيت المكياج سواء كان كحل أو الماسكرا والاي شادو.

النصيحة السادسة :أحمر الشفاه

احرصي على استخدام أحمر الشفاه الجاف والابتعاد عن السائل حتى يحدث توافق بين الشفاه والوجه.

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