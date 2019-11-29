4 طرق طبيعية مبتكرة لتفتيح لون شعرك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - استخدام أقنعة الليمون تحت أشعة الشمس من أكثر الطرق الطبيعية فعالية في تفتيح الشعر، حيث تقوم السيدات بوضع عصير الليمون على شعورهن والجلوس في أشعة الشمس حتى يتمّ تفتيح الشعر بطريقة طبيعية. ولكن هذه الطريقة قد تترك شعرك جافاً وباهتاً؛ نظراً لاعتمادها على الليمون؛ لذلك سيقدم لك "سيِّدتي نت" في ما يلي بعض المنتجات الأخرى التي ستساعدك على تفتيح شعرك بطريقة فعالة وآمنة مع تغذيته والحفاظ على لمعانه وتألقه:

أفضل الخلطات لتفتيح الشعر بشكل طبيعي



1-Klorane Sun Lightening Spray with Chamomile and Honey:

هو عبارة عن رذاذ مكوّن من مزيج من الموادّ الطبيعية كالبابونج والعسل، ولكنه خالٍ من الليمون. يستخدم للرشّ على الشعر تحت أشعة الشمس حتى يخفّف تدريجياً من لون الشعر إلى البنيّ الفاتح مع الحفاظ على رونقه وتألقه.

طرق مبتكرة لتفتيح الشعر



2-Captain Blankenship Ray of Light Sea Salt Sun Spray:

يتكوّن هذا المزيج من خليط أعشاب البحر مع الألوفيرا؛ لذلك هو رائع في تغذية الشعر وتفتيح لونه، بالإضافة إلى إضفاء النعومة والتألق على شعرك. كلّ ما عليك فعله هو رشّ هذا الرذاذ على شعرك عند جلوسك على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر، وستحصلين على شعر أفتح بعد بضع دقائق.

طرق مبتكرة لتفتيح الشعر



3-Christophe Robin Clarifying Shampoo:

هو شامبو غنيّ بالبابونج ووردة الذرة. فإذا كنت لا تحبّين الجلوس في الشمس لوقت طويل، فهذا الشامبو سيساعدك على تخفيف لون شعرك مع الوقت عند استخدامه بانتظام ومن دون التعرض لأشعة الشمس.

طرق مبتكرة لتفتيح الشعر



4-John Frieda Beach Blonde Sun Streaks Lightening Spray:

هذا الرذاذ غنيّ بالليمون، لأنّ الليمون من الموادّ التي لها قدرة على تفتيح الشعر بسهولة عند تعرّضه لأشعة الشمس. ولكن هذا الرذاذ يتميّز بأنّه يحافظ على تغذيته وزيادة رونق شعرك ولا يعرّضه للجفاف.

وإذا كنت تتساءلين عن أماكن وجود هذه المنتجات، فستجدينها في متاجر "سيفورا".