حسام في دعوى إسقاط حضانة: حماتي بتضربني لما اروح أشوف العيال

أقام أب دعوى إسقاط حضانة تخاصم فيها مع جدة الأطفال لأمهم وذلك بعد وفاة والدتهم وانتقل الأطفال للإقامة مع جدتهم بموجب حكم قضائي بضم الحضانة.

"كل ما أروح أشوف عيالي تتلم عليا هي وعيالها ويضربوني قدام ولادي وهما بيعيطوا على منظري، مع إني ببعتلها كل شهر للولد والبنت 3000 جنيه مصاريف"، بهذه الكلمات عبر "حسام.س" صاحب الـ34 عاما عن معاناته وعدم قدرته على رؤية أولاده، أمام محكمة الأسرة بالزنانيري بعد أن أقام دعوى إسقاط حضانة عن جدة الأطفال لأمهم وحملت الدعوى رقم 3011 لسنة 2019.

وقال الأب في حديثه لـ "الوطن" أنه تزوج منذ 7 أعوام وكانت هناك مشاكل قائمة بينه وبين والدة زوجته بصفة مستمرة، قبل وفاة زوجته وعندما توفيت الزوجة أقامت الجدة دعوى بضم حضانة أحفادها وحصلت على حكم قضائي بالضم، ومنذ تلك اللحظة وهو لم يرى أولاده، فالجدة دائما ترفض رؤيته لهم.

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وأضاف:"من يوم ما خدت العيال مش عارف أشوفهم، وكل ما أروح هناك تتهجم عليا هي وبناتها، من غير سبب، ومعايا حكم بالرؤية بس هي مبتنفذش الحكم"

وأوضح بأنه عندما فقد الأمل بدأ يهددها بعدم إرسال نفقة الأولاد حتى يجبرها على التنازل عن حضانتهم أو على أمل أن تسمح له برؤية أطفاله ولكنه فوجئ بتوجهها له في محل عمله والتعدي عليه بالضرب ومطالبته بنفقة الصغار بعد أن شوهت سمعته بمكان عمله، قائلا :"فضحتني في شغلي ورمت الجزمة في وشي، عشان قولتلها مش هصرف عليهم وأنا مش بشوفهم".

لذلك أقام الأب دعوى بإسقاط حق الجدة في ضم حضانة الأطفال وأرفق بالدعوى أنها تعدت عليه بالضرب في مكان عمله، وهددته بعدم رؤية أطفاله مجددا، وما زالت الدعوى تنظر أمام المحكمة.