بالصور.. مضيفات يكشفن عن الشيء الذي لا يتخلين عنه أثناء السفر

تتنقل المضيفات الجوية طيلة الوقت من بلد إلى أخرى، حسب طبيعة عملهن، ما يجعلهن لا يستطيعن الاستغناء عن بعض المتعلقات أثناء سفرهن، وهو ما كشفته بعضهن من خلال صفحة على "انستجرام" خصصتها لهذه الملابس، نقلًا صحيفة "ذي سان".

وحسب الصفحة، فإن الشيء الأهم هو بدلة سوداء "جامب سوت" قيمتها 24 دولارا على أمازون، ووفقا للمضيفة أميليا باركر، فقد جرى الاعتراف بجامب سوت على أنه اللباس غير الرسمي للمضيفات، ووافقت مضيفة أخرى، "آنا فوينتيس" مشيرة أن هذه البدلة جزء لا يتجزأ من خزانة الملابس لأي شخص يسافر كثيرًا.

وأشادت الفتيات بالزي، لخصائصه، فهو مريح ومتعدد الاستخدام ولا يتجعد وبالتالي مناسب لحمله في الحقيبة.