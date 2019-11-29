حملة "مناهضة العنف ضد المرأة" تبحر في نهر النيل

أبحرت مجموعة من المراكب الشراعية في نهر النيل حاملة 16 رسالة توعوية لحد العنف ضد المرأة، وذلك ضمن حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تهدف إلى رفع الوعي بمختلف قضايا المرأة مثل ختان الإناث والتحرش الجنسي والزواج المبكر، مع الدعوة إلى تعزيز تعليم الإناث والمساواة بين الجنسين. Advertisements يذكر أن حملة "مراكب النيل" ينظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و تتجول المراكب في النيل بالمناطق التي يستهدفها مسار الرحلات في القاهرة طوال فترة الـ 16 يومًا.

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