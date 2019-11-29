علماء: إطلاق لقاحا جديدا مضادا للإيدز

معاناة كبيرة تواجه مرضى الايدز كون المصابون به يعانون في البحث عن دواء لهذا الوباء، إلا أن قسم الوبائيات في جامعة كاليفورنيا، أعلن عن لقاح قد يكون فيه الشفاء من المرض.

وأطلق الباحثون في قسم الوبائيات، حملة اللقاح التجريبي "المتعدد العناصر" الذي من شأنه القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" الذي يعد الأخطر والأكثر رعبا عند الإنسان، وفقًا لـ"إسبوتنك".

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وخرجت النتائج التي أجريت على اللقاح المتعدد العناصر باستجابة مناعية مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية، وعليه سيحاول العلماء إعطاء اللقاح بشكل تجريبي لآلاف الأشخاص في الأمريكتين وأوروبا، لتقييم ما إذا كان اللقاح يقي الأفراد بأي شكل من الإصابة بعدوى الفيروس أم لا.

من جانبها قالت سوزان بوخبيندر عالمة الوبائيات من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسسكو:"إضافة لقاحٍ فعال ضد فيروس نقص المناعة البشرية إلى ترسانة الإجراءات الوقائية المتاحة حاليًّا لوقاية الأشخاص من العدوى، وتشمل الواقيات الذكرية، والخضوع لنظام علاجي مضاد لفيروسات النسخ العكسي، يسمَّى نظام "بريب"، من شأنها أن تحدثث فرقًا هائلًا".