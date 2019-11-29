من أجل الشهرة والزواج في السر.. قصص خطف الفتيات في مصر

خطف الفتيات هو الرعب الأكبر الذي يحاصرهن كما يحاصر الأهالي، نظرا لنتائجه الكارثية على صحة ونفسية الفتاة، وكذلك على الأسرة، وكانت آخر القصص هي بسنت ممدوح، والتي اختفت منذ يوم 25 نوفمبر الماضي، بعد مكالمة هاتفيه مع والدتها، انتهت بحضورها المنزل، إلا أنها اختفت وظن البعض أنها خطفت، إلا أن القوات الأمنية وجدت أنها متزوجة منذ 30 أكتوبر الماضي.

قصص خطف الفتيات أحيانا ما تكون لها دوافع وأسباب مختلفة، وتنتهي عادة نهاية مأساوية، يستعرضها التقرير التالي:

فتاة المرج

هي آخر حالات الاختطاف التي أثارت جدل وانتهت نهاية مفاجئة، فقد ظلت بسنت ممدوح، المعروفة بـ"فتاة المرج"، مختفية منذ يوم 25 نوفمبر الجاري، وكثف أقاربها وذويها من البحث عنها في كل مكان، فقد تحدثت مع والدتها قبل أن تغلق هاتفها بـ10 دقائق، وصل ابن عمها إلى الميكروباص الذي استقلته، وكان دون لوح أو شبابيك ما زاد من شكوكهم.

ولكن بتبليغ والد بسنت قسم شرطة المرج حتى كثفت الشرطة من البحث عنها ووجدتها متزوجة من شخص يدعى "محمد"، منذ 30 أكتوبر الماضي.

فتاة ثانوي التي هربت مع حبيبها

المعاناة من والدتها، والتعذيب على يدها دفع طالبة تبلغ من العمر 16 عاما إلى اختلاق قصة خطفها، وشاركها حبك القصة، طالب آخر يبلغ من العمر 19 سنة، تجمعه بها علاقة عاطفية، حيث اختفت معه فجأة من منطقة عزبة النخل.

لم تمضي سوى ساعات قليلة حتى أبلغ والد الطفلة بتغيبها في منطقة عزبة الهجانة، قبل أن تجدها قوات أمن القاهرة مع صديقها في شبرا، وذلك بهدف الضغط مع والدها كي تعيش معه وتبعد عن الأم، وقعت تلك الحادثة في يونيو من العام الجاري.

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فتاة الدقهلية تهرب من حفل خطبتها على قريبها

أثار اختفاء فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، يوم 19 أكتوبر كثير من الجدل، داخل إحدى قرى محافظة الدقهلية، وتحدث الجميع عن اختطفاها، بسبب ارتداؤها مصوغات ذهبية أثناء حفل خطبتها على قريبها، ولكن بتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها، وجدت الفتاة.

وتبين من التحريات أن الفتاة هربت مع حبيبها الذي رفضه أهلها، وأرادوا تزويجها من أحد أقاربها يعمل سائقا، على غير رغبتها ما أدى إلى تركها للمنزل بمصوغاتها الذهبية، وهروبها معه رفضا للزواج ومكثا معا في القاهرة.

اختطاف فتاة واغتصابها في المنوفية

كانت الفتاة "ن.م" البالغة من العمر 15 عاما التي تسكن بقرية الماي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ذاهبة إلى أحد الدروس الخصوصية وتغيبت لفترة عن منزلها، حتى ظن أبوها أنها اختطفت، وهو ما حدث بالفعل، ولكن الخطف انتهى نهاية مأساوية، فقد اغتصبها 3 رجال.

قالت الفتاة بعد العثور عليها من قبل قوات الشرطة، أنه جرى تكميم فمها وإلقائها داخل تروسيكل من قبل المتهمين، والتناوب على اغتصابها داخل أحد الحقول الزراعية، ومن ثم الانتقال لشقة مفروشة، وألقى القبض على "عمر.خ" و"أحمد.ح"، و"محمود.ز"، بعد اتهامهم بالتعدي على الفتاة.

فتاة الإسماعيلية تدعي اختطافها من أجل الشهرة

اختلقت طالبة بكلية تربية رياضية بإحدى الجامعات، ومقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، قصة اختطافها على يد سيدة منتقبة داخل إحدى سيارات الأجرة في شبرا الخيمة، وقالت أنه عند إفاقتها وجدت نفسها بجوار فتاه أخرى مُكبلتين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا بمدينة القاهرة، حتى تمكنا من الهرب من تلك الشقة وقيامها بالتواصل مع أسرتها وعودتها إلى مدينة الإسماعيلية.

جاء اختلاق تلك القصة بهدف جذب الأنظار وكذلك كي تهتم بها أسرتها، واكتساب الشهرة التي تؤهلها لممارسة تدريب كرة اليد بأحد مراكز التدريب وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.