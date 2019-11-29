ليست المرة الأولى.. حمل جماعي لـ 8 ممرضات في مكان واحد

فوجئت 8 من الممرضات بأحد المستشفيات الأمريكية بمدينة نيولندن بحملهن في آنً واحد ولكن باختلاف التوقيتات حيث أن كل منهن ستلد في تاريخ مختلف.

وحسب وكالة الأنباء الروسية، فأن أحدى الممرضات قد أنجبت بالفعل وسبقت زميلاتها فيما ستنجب الـ 8 الأخريات تباعًا، وأن بعضهن يعرفن جنس مولودهن المقبل، وهم بالتساوي ثلاثة أولاد وثلاث بنات، ولا تزال اثنتان لا تعرفان جنس جنينيهما.

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ويقول العاملون في هذا المستشفى أن حمل 8 من العاملات في هذا المرفق الطبي ضمن العدد الإجمالي، يعد رقما قياسيا.

وكانت حالات مماثلة قد سجلت في ولاية ماين، حيث تصادف أن حملت تسع ممرضات دفعة واحدة، كما شهدت اثنتان من المؤسسات الطبية العام الجاري، في مدينتي نيويورك وميسا حمل 15 و16 من العاملات في المرفقين الطبيين في وقت واحد.

يذكر أن حوالي ألفي طفل وُلدوا العام الجاري في هذه المؤسسة الطبية المتخصصة، وتستعد 8 نساء حوامل أخريات للولادة تحديدا في هذا المستشفى الذي يتكون كادره من 44 شخصا.