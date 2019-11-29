كارول سماحة تعنف المتحدث باسم نتنياهو: ماذا عن جرائمكم بحق العرب؟

عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، دخلت المطربة كارول سماحة في مشادة كلامية مع أوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهد عليها متابعيها وجمهورها.

المشادة الكلامية جاءت بعد وصف جندلمان لها بالعنصرية، على خلفية دعمها لـ ماجدة الرومي، في حديثها عن كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون"، حيث نشرت فيديو لماجدة الرومي تتحدث فيه عن الكتاب، خلال إحدى الندوات التي أقيمت في جامعة بيروت العربية، ودعمت ما قالته ماجدة.

وصف جندلمان ماجدة بأنها العنصرية و"فاشية بامتياز"، وعن دعم كارول سماحة لها، قال إنه "لا يجب أن يصدر من فنانتين كبيرتين".

وهو ما ردت عليه كارول في تعليق عبر تويتر، "الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروسًا بالإنسانية ‏والأخلاق، ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من إثيوبيا؟، أو ‏جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد ‏كل الأعراف والقوانين الدولية".

Advertisements

واستمرت المشادة الكلامية بين الثنائي فقال أوفير، "لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ‏ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين ‏يهودي، لا أخلاق وإنسانية عند من يدعم هذه الخرافات العنصرية".

فردت كارول "قتل 6 ملايين يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال ‏فلسطين".‏