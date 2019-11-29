بالفيديو.. سعودية تصف شعرها بـ"الفضلات" تثير موجة من الانتقادات

بلفظ غير لائق، أثارت فوز العتيبي الناشطة السعودية، حالة من الجدل، عقب نشرها مقطع فيديو على موقع "تويتر"، برفقة زوجها قالت خلاله اللفظ الذي يعتبر مخالف للشعب السعودي.

اللفظ الذي أطلقته الناشطة السعودية، قالته حين طلب منها زوجها أن تتخلى عن "القبعة" التي تغطي شعرها وتتركه يتدلى على كتفيها، فاستجابت له وفي تلك الأثناء خرج منها لفظ "زق" وهو ما يعني في دول الخليج "البراز"، وأشارت به إلى أن سبب تغطية شعر رأسها أنه لا يعجبها لذلك استخدمت القبعة.

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القبلات التي تخللت مقطع الفيديو بين "فوز" وزوجها عقب خلعها القبعة، زادت من غضب الجمهور السعودي، حيث أكدوا أن نشره لا يصح لأن الزوجين لهما خصوصيات ويجب احترامها، وعليهما ألا يكشفوا عن أدق تفاصيل حياتهما للعلن.

وقالت العتيبي، في لقاء متلفز لها، إنها كسرت القاعدة وتزوجت رجلًا شرقيًا من السعودية، إلا أن زوجها لا يحمل أفكار الرجل الشرقي ويمنحها حريتها الخاصة، لأنها ضد أفكار الرجل الشرقي.

وكانت الناشطة أثارت مؤخرًا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المسيئة للرجل الشرقي عمومًا، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج.